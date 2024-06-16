У Львові реконструюють вулиці Мазепи і Грінченка за кошти ЄС

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про залучення 9,8 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на реконструкцію вулиць Мазепи та Грінченка.

Про це повідомляє Lviv Media.

Загалом на реконструкцію вулиць необхідно 13,5 млн євро, з них 3,7 млн євро місто виділить самостійно, 9,8 млн євро візьме у кредит.

Реконструкція необхідна, тому що у цьому районі розташований найбільший у Львові комплекс лікарень, у тому числі дитячих, на базі яких формується екосистема “Незламні“. Крім того, тут проходять 6 міських автобусних маршрутів, 1 тролейбусний та приміські маршрути.

Що зроблять за виділені кошти:

Забезпечать безбар’єрний простір на вул. Гетьмана І. Мазепи та вул. Б. Грінченка;

Створять зупинки громадського транспорту “острівного” типу шириною 3,0 м та довжиною посадкового майданчика 35 м, які будуть розташовані між смугою громадського та приватного транспорту;

Облаштують пандуси на зупинках;

Облаштують пішохідні переходи;

Збільшать кількість смуг руху до 4-5;

Облаштують 148 місць для паркування;

Створять велосипедну смугу шириною 1,5-1,85 м;

Влаштують зони озеленення площею 24 648 м2.

Реалізувати інвестиційний субпроєкт повинні протягом трьох років, тобто до 2027 року. Кредит візьмуть терміном на 20 років з пільговим періодом до 4 років. Погашення відбуватиметься частковими платежами двічі на рік відповідно до графіка.

Фото: Lviv Media