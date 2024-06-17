У Києві відкрили третій Центр ветеранського розвитку: де саме

Міністерство у справах ветеранів відкрило третій Центр ветеранського розвитку в Києві та 15-й в Україні. Він працюватиме на базі “Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Усі центри працюють на базі ВНЗ. В них ветерани і ветеранки з інвалідністю зможуть здобути освіту та опанувати нову професію.

Також у Центрі можна пройти перепідготовку, отримати психологічну, соціальну, юридичну та іншу допомогу у межах повернення до цивільного життя.

“Мінветеранів докладає максимум зусиль для того аби ветерани, які повертаються до цивільного життя, мали змогу стати економічно активними та фінансово незалежними. Це є запорукою швидкого відновлення України після Перемоги”, — зазначив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

У Києві Центри ветеранського розвитку також працюють в Національному авіаційному університеті й Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Окрім того, їх відкрили у вишах Вінниччини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Львівщини, Миколаївщини, Полтавщини, Сумщини й Харківщини.

Фото: Міністерство у справах ветеранів