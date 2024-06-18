У тендері на будівництво метро на Виноградар взяла участь лише одна компанія

Група компаній “Автострада” стала єдиним учасником тендеру на будівництво метро на Виноградар.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Компанія запропонувала виконати роботи за 13,79 мільярда гривень. Очікувана вартість робіт становить 13,96 мільярда гривень.

У межах тендеру “Автострада” має завершити першу чергу будівництва з двома станціями “Мостицька” і “Проспект Правди” та ділянкою вилочного відгалуження в бік майбутньої станції “Виноградар”.

Наразі відкриті торги ще тривають.

Група компаній “Автострада” — це українське підприємство, яке здійснює капітальний ремонт та будівництво доріг будь-якої складності.

“Автострада” відремонтувала понад 2 000 км доріг та понад 200 мостових переходів. Під час повномасштабного вторгнення компанія відновила 50 об’єктів інфраструктури.

З грудня 2023 “Автострада” відновлює перегінний тунель між станціями київського метро “Деміївська” та “Либідська”.

Фото: Укрінформ