На Січових Стрільців у Києві з'явилися нові велосмуги
На вул. Січових Стрільців, поруч з кінотеатром “Київська Русь”, з обох боків з'явилося по 200 метрів велосмуг.
Про це повідомляють у спільноті “Пасажири Києва”
Нові велосмуги трішки подовжують вже наявні, які ведуть в напрямку Львівської площі.
Однак, у спільноті зазначають, що нові смуги треба доопрацювати, а саме:
- нанести піктограми велосипеда;
- зняти знаки 4.18 “Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки”;
- встановити знаки 5.88 “Велосипедна смуга”.
Фото: “Пасажири Києва”
Опубліковано: 24 червня 2024
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