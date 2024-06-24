На Січових Стрільців у Києві з'явилися нові велосмуги

На вул. Січових Стрільців, поруч з кінотеатром “Київська Русь”, з обох боків з'явилося по 200 метрів велосмуг.

Про це повідомляють у спільноті “Пасажири Києва”

Нові велосмуги трішки подовжують вже наявні, які ведуть в напрямку Львівської площі.

Однак, у спільноті зазначають, що нові смуги треба доопрацювати, а саме:

нанести піктограми велосипеда;

зняти знаки 4.18 “Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки”;

встановити знаки 5.88 “Велосипедна смуга”.

Фото: “Пасажири Києва”