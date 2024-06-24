На Січових Стрільців у Києві з'явилися нові велосмуги

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Наталія Габрух
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На вул. Січових Стрільців, поруч з кінотеатром “Київська Русь”, з обох боків з'явилося по 200 метрів велосмуг.

Про це повідомляють у спільноті “Пасажири Києва”

Нові велосмуги трішки подовжують вже наявні, які ведуть в напрямку Львівської площі.

Однак, у спільноті зазначають, що нові смуги треба доопрацювати, а саме:

  • нанести піктограми велосипеда;
  • зняти знаки 4.18 “Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки”;
  • встановити знаки 5.88 “Велосипедна смуга”.

Фото: “Пасажири Києва”

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Опубліковано: 24 червня 2024
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