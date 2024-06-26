У Києві запрацював оновлений вхід до станції метро “Оболонь”: фото
На перетині вул. Героїв полку “Азов” та просп. Оболонського завершили реконструкцію входу й виходу з підземного переходу станції метро “Оболонь”.
Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Під час реконструкції збільшили загальну площу виходу та розширили сходи, що дозволить підвищити пропускну здатність переходу. Також встановили ліфт для зручності маломобільних груп та людей з інвалідністю. Фахівці замінили вхідні групи павільйону та оновили системи освітлення.
Крім цього, провели гідроізоляційні роботи, відремонтували стелю та стіни вестибюля.
Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА
Опубліковано: 26 червня 2024
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