У Криму росіяни повністю знищили античний Херсонес і звели на його місці новобуд

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Ірина Маймур
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У тимчасово окупованому Криму росіяни повністю знищили античний Херсонес – автентичну пам'ятку світового значення. На його місці звели новий відкритий театр.

Про це повідомила старша наукова співробітниця Інститут археології НАН України Евеліна Кравченко на ІІІ Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи.

У 2015-2016 роках окупанти загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що були на поверхні. Йдеться про башти, стіни й колони. Згодом на місці давньої цитаделі звели античний відкритий театр, що створює навантаження близько тонни на оригінальну споруду.

Велику кількість знайдених артефактів вивезли до російських музеїв. Серед них – фрески, посуд, предмети побуту та ікони. Згодом на місці залишків некрополя почали будувати археологічний парк "Новий Херсонес".

"Росіяни нічого не тямили в геологічній ситуації на цьому місці, тому розпочали знімати ґрунт на території звичайними екскаваторами. Якимось чином вони розкопали там давнє джерело, тому все залило", – розповіла Евеліна Кравченко.

Нині на місці археологічних залишків – вже нове місто.

Археологічний парк перекриває старі знахідки, декілька розкопаних об'єктів перенесли та відбудували в іншому місці, а на місці городища розташований Собор святого Володимира, що підпорядковується й освячений Московським патріархатом.

Фото: Евеліна Кравченко

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Опубліковано: 26 червня 2024
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