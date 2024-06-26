У Криму росіяни повністю знищили античний Херсонес і звели на його місці новобуд

У тимчасово окупованому Криму росіяни повністю знищили античний Херсонес – автентичну пам'ятку світового значення. На його місці звели новий відкритий театр.

Про це повідомил а старша наукова співробітниця Інститут археології НАН України Евеліна Кравченко на ІІІ Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи.

У 2015-2016 роках окупанти загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що були на поверхні. Йдеться про башти, стіни й колони. Згодом на місці давньої цитаделі звели античний відкритий театр, що створює навантаження близько тонни на оригінальну споруду.

Велику кількість знайдених артефактів вивезли до російських музеїв. Серед них – фрески, посуд, предмети побуту та ікони. Згодом на місці залишків некрополя почали будувати археологічний парк "Новий Херсонес".

"Росіяни нічого не тямили в геологічній ситуації на цьому місці, тому розпочали знімати ґрунт на території звичайними екскаваторами. Якимось чином вони розкопали там давнє джерело, тому все залило", – розповіла Евеліна Кравченко.

Нині на місці археологічних залишків – вже нове місто.

Археологічний парк перекриває старі знахідки, декілька розкопаних об'єктів перенесли та відбудували в іншому місці, а на місці городища розташований Собор святого Володимира, що підпорядковується й освячений Московським патріархатом.

Фото: Евеліна Кравченко