Київ увійшов до десятки найгірших для життя міст світу — The Economist
Київ увійшов до десятки найгірших для життя міст світу за версією журналу The Economist. Столиця опиняється там уже другий рік поспіль.
The Economist складає рейтинг найкращих і найгірших міст світу з урахуванням п’яти критеріїв: стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.
Цьогоріч столиця України опинилася на 165 сходинці в списку зі 173 міст.
Найнижче місце в рейтингу посів Дамаск.
Найвище третій рік поспіль займає Відень. Також у десятку кращих міст світу за рівнем життя потрапили Копенгаген, Цюрих, Женева, Калгарі, Ванкувер, Мельбурн, Сідней, Осака та Окленд.
Фото: Artem Zhukov/Unsplash
Опубліковано: 27 червня 2024