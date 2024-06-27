Київ увійшов до десятки найгірших для життя міст світу — The Economist

Київ увійшов до десятки найгірших для життя міст світу за версією журналу The Economist. Столиця опиняється там уже другий рік поспіль.

The Economist складає рейтинг найкращих і найгірших міст світу з урахуванням п’яти критеріїв: стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.

Цьогоріч столиця України опинилася на 165 сходинці в списку зі 173 міст.

Найнижче місце в рейтингу посів Дамаск.

Найвище третій рік поспіль займає Відень. Також у десятку кращих міст світу за рівнем життя потрапили Копенгаген, Цюрих, Женева, Калгарі, Ванкувер, Мельбурн, Сідней, Осака та Окленд.