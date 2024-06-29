На Софійській площі встановили інсталяцію “Укриття від нетерпимості”

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Наталія Габрух
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На Софійській площі з’явилася інсталяція “Укриття від нетерпимості”.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Об’єкт встановили за ініціативи платформи “Різні.Рівні” та креативної агенції Ist group.

Інсталяція складається з бетонної стіни розміром 3х5 м, на якій написано “Укриття 5488”. Решта стін створені з прозорого матеріалу, що ілюструє вразливість кожного та кожної, хто заходить всередину укриття.

Мета проєкту — нагадати про необхідність підтримки законопроєкту №5488, що посилює відповідальність за дискримінацію та злочини, вчинені на ґрунті нетерпимості.

Відвідати інсталяцію можна до кінця місяця. Організатори також закликають поширювати інформацію про законопроєкт і підписати відкритий лист до Верховної Ради.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 29 червня 2024
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