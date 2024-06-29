На Софійській площі встановили інсталяцію “Укриття від нетерпимості”

На Софійській площі з’явилася інсталяція “Укриття від нетерпимості”.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Об’єкт встановили за ініціативи платформи “Різні.Рівні” та креативної агенції Ist group.

Інсталяція складається з бетонної стіни розміром 3х5 м, на якій написано “Укриття 5488”. Решта стін створені з прозорого матеріалу, що ілюструє вразливість кожного та кожної, хто заходить всередину укриття.

Мета проєкту — нагадати про необхідність підтримки законопроєкту №5488, що посилює відповідальність за дискримінацію та злочини, вчинені на ґрунті нетерпимості.

Відвідати інсталяцію можна до кінця місяця. Організатори також закликають поширювати інформацію про законопроєкт і підписати відкритий лист до Верховної Ради.

Фото: КМДА