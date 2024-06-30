На Подолі “Київзеленбуд” масово зрізає хворі ясени — як їх можна врятувати

На Подолі, біля пам’ятника Григорію Сковороді, “Київзеленбуд” масово видаляє ясени.

Про це місцевий житель Михайло Сташук написав у спільноті “Подоляночка”.

Арборист Володимир Ветроградський повідомив, що всі ясени у скверах №1,2 та 3 на Подолі уражені інвазивним шкідником ясенева златка. Це стосується усіх ясенів, які є на території Подолу.

“Всі ясени, які мають суховерхість або порідіння листового об'єму уражені цією хворобою. І їх загибель — питання часу”, — зазначив Ветроградський.

Він додав, що дерева все ж можна врятувати. Для цього варто розглянути варіант порятунку внесенням стовбурових ін'єкцій в комбінації з структурною обрізкою крони.

“Декілька таких ясенів силами мешканців вже комплексно оброблені. Комунальне підприємство, на жаль, об'єктивно не має юридичних можливостей їх рятувати таким чином. Тому доля цих дерев в руках небайдужих людей. Вартість ін'єкцій на одне дерево залежить від обхвату стовбура і коливається в діапазоні 100 євро”, — написав Володимир Ветроградський.

Фото: Михайло Сташук