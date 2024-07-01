У Чернівцях відкрили перший ресторан McDonald’s: фото

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Наталія Габрух
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У Чернівцях відкрили перший в області ресторан McDonald’s.

Про це повідомляє Суспільне.Чернівці.

Новий заклад розташований на вулиці Героїв Майдану, 184. Він став 101-м діючим рестораном мережі McDonald’s в країні.

Заклад має площу понад 605 м2, налічує 175 місць у залі та 136 на терасі. В залі розташовані 12 цифрових терміналів самообслуговування, також є сервіс обслуговування за столиком.

Для автомобілістів доступний МакДрайв, а за кілька тижнів після відкриття запрацює служба доставки МакДелівері.

Графік роботи ресторану — з 7:00 до 22:30, МакДрайву — з 5:00 до 22:30.

Під час повітряної тривоги McDonald’s зачинятиметься і відкриватиметься орієнтовно через годину після скасування тривоги.

Фото: Суспільне.Чернівці, Українська Рада Торгових Центрів

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Опубліковано: 01 липня 2024
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