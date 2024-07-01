Для Києва вироблятимуть електроенергію з твердих побутових відходів

Для Києва планують виробляти електроенергію з твердих побутових відходів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

“Сьогодні в умовах тотального енергетичного дефіциту ми зобов’язані використовувати всі ресурси для виробництва енергії. Ми прийняли доктрину енергетичної стійкості “Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації”, яка передбачає децентралізацію виробництва енергії і ширше використання інших видів палива – водню, сонячної енергії, відходів”, — зазначає Петро Пантелеєв.

Для переробки планують застосовувати лише сучасні раціональні підходи, зауважує заступник голови КМДА. Кожна фракція відходів буде використовуватися за призначенням — або для переробки та повторного використання, або для виробництва й електроенергії.

“На першому етапі ми повинні відсортувати цінне, те, що можна переробити (скло, пластик тощо). Далі на сортувальних станціях відділяються органічні відходи (залишки їжі, рослинності тощо) та фракція, що має високу калорійність і використовується як паливо для сучасних ТЕЦ. У результаті на полігон потрапляє лише незначна частина відходів, так звана інертна фракція, яка вже непридатна для жодного з вищезгаданих методів переробки”, — говорить Петро Пантелеєв.

За його словами, у Києві за рік утворюється понад 1 млн тонн твердих побутових відходів. “Це – колосальний ресурс, який ми повинні використовувати”, — коментує заступник.

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