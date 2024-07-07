У Харкові створили групу оперативного реагування на пошкодження об'єктів культурної спадщини

У Харкові створили робочу групу оперативного реагування на пошкодження росією пам’яток культури.

Про це агенції “Укрінформ” повідомив архітектор-реставратор Віктор Дворніков.

“До групи ввійшли експерти з архітектурної реставрації, інженери-конструктори, очільники усіх профільних департаментів міської ради, очільники обласних департаментів культури й архітектури. Група буде оперативно приймати рішення щодо збереження об'єктів, пошкоджених внаслідок ударів, а також порятунку окремих елементів і фрагментів об'єктів, з їх подальшим сортуванням та збереженням”, — зазначив Дворніков.

Він пояснює, що після ударів рф по будівлях, які мають архітектурно-історичну цінність, наслідки усуваються, як і в звичайних будинках — вивозяться залишки конструкцій, все будівельне сміття, подеколи пошкоджені частини обвалюють спецтехнікою, щоб вони самі не впали у подальшому на людей.

“Немає диференційованого підходу в Харкові, та й ніде в Україні, щодо розбору та прибирання наслідків. Тому одним із напрямків роботи оперативної групи й буде правильне поводження з рештками конструкцій”, — пояснює Віктор Дворніков.

За його словами, створення групи напрацьовувалося протягом року.

За підрахунками архітектора, внаслідок збройної агресії рф у Харкові зруйновано чи пошкоджено близько 350 пам’яток архітектури та ще близько 100 об’єктів, які офіційно не внесені до реєстрів, але мають таку ж культурну цінність.

Фото: “Укрінформ”