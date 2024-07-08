Один з рейсів Kyiv City Express затримується через ракетну атаку на Київ
Один з рейсів Kyiv City Express затримується внаслідок ракетного обстрілу Києва.
Про це повідомляє “Укрзалізниця”.
Затримується Kyiv City Express 7317 з Караваєвих Дач у напрямку Святошина. Це пов’язано з виявленими на колії уламками після обстрілу.
“Решта поїздів кільцевої електрички прямують за розкладом, впливу на графік поїздів далекого сполучення немає”, — йдеться у повідомленні.
Фото: “Укрзалізниця”
Опубліковано: 08 липня 2024
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