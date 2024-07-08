Один з рейсів Kyiv City Express затримується через ракетну атаку на Київ

Один з рейсів Kyiv City Express затримується внаслідок ракетного обстрілу Києва.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Затримується Kyiv City Express 7317 з Караваєвих Дач у напрямку Святошина. Це пов’язано з виявленими на колії уламками після обстрілу.

“Решта поїздів кільцевої електрички прямують за розкладом, впливу на графік поїздів далекого сполучення немає”, — йдеться у повідомленні.

Фото: “Укрзалізниця”