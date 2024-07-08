Музей Голодомору збирає речі киян початку 1930-х років

Музей Голодомору оголосив про збір особистих речей киян початку 1930-х років.

Про це повідомили на сторінці музею у соцмережах.

“Якщо життя ваших предків було пов’язане зі столицею чи її околицями у 1930-ті, ваша родинна історія може стати частиною виставки”, — зазначають у музеї.

Для виставки збирають особисті речі, документи або фотографії. Наприклад, це може бути трудова книжка робітника заводу “Ленінська кузня”, квиток на потяг до Києва, записник студента Інституту народної освіти, сережки, партійний квиток члена КП(б)У, світлина зі стадіону Балицького, миска, куплена на Євбазі, чи самвидав, який читали у Біличах, на Мишоловці й на Воровського.

Після проведення виставки музей поверне цінні родинні артефакти, або прийме у дар у фонди — як забажають власники.

Аби розповісти історію, надіслати фото чи поставити запитання, можна написати на пошту m.bogush@holodomormuseum.org.ua із темою листа “КИЇВ”.

Фото: Музей Голодомору