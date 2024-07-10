На Виноградарі планують замінити вуличне освітлення за 11 млн грн

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Наталія Габрух
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На Виноградарі комунальне підприємство “Київміськсвітло” планує замінити ртутні та натрієві вуличні ліхтарі на світлодіодні.

Про це стало відомо з тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Zakupivli.pro.

Роботи планують проводити на проспекті Свободи та витратити на ці потреби понад 11 мільйонів гривень.

Аукціон пройде 25 липня 2024 року і за його результатами буде визначено підрядника, з яким укладуть договір на проведення капітального ремонту.

За умовами договору підрядник повинен буде провести на проспекті Свободи демонтаж старих ліхтарів у кількості 234 штук та вивезти все будівельне сміття. Потім необхідно встановити нові світильники в кількості 240 штук, а також провести монтаж кронштейнів, проводів і кабелів.

Термін завершення ремонтних робіт — не пізніше 30 листопада поточного року.

Фото: Unsplash

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Опубліковано: 10 липня 2024
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