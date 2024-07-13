Через відсутність світла в Ірпені критична ситуація з подачею води: вводять графіки

В місті Ірпінь Київської області вводять тимчасові графіки обмеження водопостачання.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Він зазначив, що у населеному пункті спостерігається критичне падіння тиску у мережі водопостачання через довготривалі відключення електрики та надмірний полив.

Для стабілізації ситуації у місті вводяться наступні графіки:

з 17:00 до 22:00 – вода матиме достатній тиск;

з 22:00 – вода подаватиметься із заниженим тиском (на верхніх поверхах можлива її повна відсутність), щоб встигнути наповнити резервуари на наступну добу.

“На балансі Ірпіньводоканалу перебуває сотні об’єктів. Критична інфраструктура водоканалу, яка відповідає за подачу води у водопровідну мережу міста, має потужні генератори і працює безперебійно. Але забезпечити генераторами всі відключені свердловини (їх 60), й головне контролювати їхню роботу – задача практично непідйомна для наших ресурсів”, – пояснив Олександр Маркушин.

Він додав, що для повного повернення тиску потрібна робота одночасно всіх свердловин та виділення додаткових коштів на паливо для генераторів. Гроші будуть направлені вже на наступній сесії.

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