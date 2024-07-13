Новий парклет встановили навпроти медзакладів біля станції метро ”Тараса Шевченка”

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Наталія Габрух
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Новий парклет комунальники встановили поряд з медичними закладами біля станції метро “Тараса Шевченка”.

Про це повідомляє КП УЗН Подільського району.

Парклет встановили на вулиці Турівській, 26.

“Вибір місця був не випадковим: щодня тут збирається багато людей, які очікують на прийом до лікаря. Тепер очікування буде значно комфортнішим – на зручних лавках та в оточенні живих рослин”, — зазначають в КП УЗН Подільського району.

За їх словами, вуличні меблі перешкоджають паркуванню автомобілів на тротуарі, роблячи його більш безпечним для пішоходів.

Фото: КП УЗН Подільського району

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Опубліковано: 13 липня 2024
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