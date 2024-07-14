В автобусах Києва запрацювала віртуальна валідація: на яких маршрутах

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Наталія Габрух
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У Києві на 20 автобусних маршрутах запрацювала віртуальна валідація.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич.

Сервіс наразі працює на автобусних маршрутах №6, 21, 40, 41, 44, 46, 50, 59, 60, 61, 70, 73, 77, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Щоб скористатися оновленням, необхідно:

  • відсканувати QR-код на наліпці або плакаті у транспорті, чи ввести бортовий номер;
  • натиснути “Оплата проїзду” в застосунку “Київ Цифровий”;
  • оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

Якщо пасажир не має встановленого застосунку, після сканування QR-коду його запропонують завантажити.

Фото: “Наш Київ”

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Опубліковано: 14 липня 2024
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