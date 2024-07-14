В автобусах Києва запрацювала віртуальна валідація: на яких маршрутах
У Києві на 20 автобусних маршрутах запрацювала віртуальна валідація.
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич.
Сервіс наразі працює на автобусних маршрутах №6, 21, 40, 41, 44, 46, 50, 59, 60, 61, 70, 73, 77, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.
Щоб скористатися оновленням, необхідно:
- відсканувати QR-код на наліпці або плакаті у транспорті, чи ввести бортовий номер;
- натиснути “Оплата проїзду” в застосунку “Київ Цифровий”;
- оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.
Якщо пасажир не має встановленого застосунку, після сканування QR-коду його запропонують завантажити.
Фото: “Наш Київ”
Опубліковано: 14 липня 2024
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