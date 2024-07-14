В автобусах Києва запрацювала віртуальна валідація: на яких маршрутах

У КМДА радять встановлювати на багатоповерхівках акумуляторні системи та сонячні станції

Благодійний фонд, що допомагає літнім людям продавати квіти, проведе у Києві воркшоп

Прокуратура вимагає укласти охоронний договір на будівлю з унікальним мозаїчним панно у Києві

Два пошкоджені корпуси “Охматдиту” не підлягають відновленню після російської атаки