Урбаністи виміряли температуру поверхонь на вулицях і в парках Києва: вона сягає +60°С

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Наталія Габрух
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Урбаністична ініціатива “Містознавство” проаналізувала температуру поверхонь у Києві. Вона досягає +60°С .

Про це стало відомо з соцмереж урбаністичної ініціативи “Містознавство”.

Основна мета дослідження урбаністів — розповісти про те, як озеленення допомагає адаптувати міста до спеки.

Спершу виміряли температуру поверхонь біля Цирку. Там вуличні меблі нагрілися до +60°С, оскільки на них потрапляє пряме сонячне проміння, а висаджені рослини ще замалі, щоб створювати затінок.

У сквері біля кінотеатру “Жовтень” температура поверхонь становить від +27°С у затінку до +41°С на сонці, а біля станції метро “Хрещатик” — від +27°С до +57°С.

“Найкращий спосіб охолодити місто – повертати в нього рослинність. Дерева та кущі дають тінь, трава менше за асфальт віддає тепло, а вертикальне озеленення та зелені дахи зменшують температуру будівель. Крім того, всі рослини охолоджують повітря, використовуючи його тепло для випаровування води”, — зазначають автори проєкту.

Вимірювання проводили інфрачервоним пірометром Benetech GM321.

Фото: Урбаністична ініціатива “Містознавство”

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Опубліковано: 15 липня 2024
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