На Центральному залізничному вокзалі відкрили кафе One Love & Cheesecake Family

371
Наталія Габрух
share share

15 липня на київському Центральному залізничному вокзалі офіційно відкрили кафе One Love & Cheesecake Family.

Про це пише The Village Україна.

У One Love & Cheesecake Family надаватимуть повний цикл сервісу та працюватимуть 24/7.

“One Love & Cheesecake Family – це відокремлений простір зі зручною посадкою. За дизайн відповідав я й команда Pravda studio”, — зазначає засновник закладу Ілля Неправда.

Кафе запустилося без повноцінної кухні, оскільки саму кухню поки неможливо побудувати у приміщенні вокзалу, але у закладі можна замовити та розігріти на місці як сирники, котлети з гречкою чи удон із куркою, так і круасани та мелти. Крім цього, можна скуштувати чізкейки.

“Ми робили меню зі стравами, які зручно швидко взяти із собою в потяг, усе формату comfort food”, — говорять у команді.

Уся солодка група готується в кондитерському цеху Cheesecake Family на Великій Васильківській, солона — в окремому виробничому цеху бренду Cheesecake Family.

Ціни: капучино — 85 грн, фільтр-кава — 85 грн, капуоранж — 110 грн, лаваш з окунем — 165 грн, сендвіч із телятиною у хлібі на заквасці — 215 грн, круасан із лососем — 185 грн, картопляне пюре з рваною яловичиною — 185 грн, боул із тунцем і кускусом — 235 грн, сирники з маковим кремом — 175 грн, равлик із заварним кремом і родзинками — 135 грн, баскський чізкейк — 185 грн/шматочок

Адреса: Вокзальна площа, 1 (Центральний залізничний вокзал)

Режим роботи: цілодобово

Instagram

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 липня 2024
share share
На ВДНГ вдруге пройде фестиваль “Книжкова країна”: коли саме та що там буде На ВДНГ вдруге пройде фестиваль “Книжкова країна”: коли саме та що там буде Урбаністи виміряли температуру поверхонь на вулицях і в парках Києва: вона сягає +60°С Урбаністи виміряли температуру поверхонь на вулицях і в парках Києва: вона сягає +60°С У Кабміні погодили форми надмогильних плит на Національному військовому кладовищі У Кабміні погодили форми надмогильних плит на Національному військовому кладовищі На ВДНГ відкриють фан-зону до Олімпійських ігор-2024: як вона працюватиме На ВДНГ відкриють фан-зону до Олімпійських ігор-2024: як вона працюватиме
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.