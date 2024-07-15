На Центральному залізничному вокзалі відкрили кафе One Love & Cheesecake Family

15 липня на київському Центральному залізничному вокзалі офіційно відкрили кафе One Love & Cheesecake Family.

Про це пише The Village Україна.

У One Love & Cheesecake Family надаватимуть повний цикл сервісу та працюватимуть 24/7.

“One Love & Cheesecake Family – це відокремлений простір зі зручною посадкою. За дизайн відповідав я й команда Pravda studio”, — зазначає засновник закладу Ілля Неправда.

Кафе запустилося без повноцінної кухні, оскільки саму кухню поки неможливо побудувати у приміщенні вокзалу, але у закладі можна замовити та розігріти на місці як сирники, котлети з гречкою чи удон із куркою, так і круасани та мелти. Крім цього, можна скуштувати чізкейки.

“Ми робили меню зі стравами, які зручно швидко взяти із собою в потяг, усе формату comfort food”, — говорять у команді.

Уся солодка група готується в кондитерському цеху Cheesecake Family на Великій Васильківській, солона — в окремому виробничому цеху бренду Cheesecake Family.

Ціни: капучино — 85 грн, фільтр-кава — 85 грн, капуоранж — 110 грн, лаваш з окунем — 165 грн, сендвіч із телятиною у хлібі на заквасці — 215 грн, круасан із лососем — 185 грн, картопляне пюре з рваною яловичиною — 185 грн, боул із тунцем і кускусом — 235 грн, сирники з маковим кремом — 175 грн, равлик із заварним кремом і родзинками — 135 грн, баскський чізкейк — 185 грн/шматочок

Адреса: Вокзальна площа, 1 (Центральний залізничний вокзал)

Режим роботи: цілодобово