У Києві облаштували три нові смуги для громадського транспорту: адреси
На трьох вулицях у Києві облаштували нові смуги для громадського транспорту.
Про це повідомляє КМДА.
Нові смуги з’явилися:
- на вул. Академіка Заболотного;
- на вул. Івана Виговського (від вул. Північно-Сирецької до просп. Правди);
- на вул. Євгена Сверстюка.
Також триває облаштування смуги громадського руху на вул. Академіка Єфремова у Святошинському районі. Весь комплекс робіт планують закінчити у середу, 17 липня.
Таким чином хочуть пришвидшити рух автобусів і тролейбусів й допомогти їм уникати заторів.
Окрім громадського транспорту, смугою можуть безперешкодно рухатись і велосипедисти. Проте, рух нею заборонений для авто. Водії нестимуть адміністративну відповідальність згідно з частиною 3 статті 122 КУпАП, що передбачає штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Фото: КМДА
Опубліковано: 16 липня 2024
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