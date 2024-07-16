У Києві облаштували три нові смуги для громадського транспорту: адреси

На трьох вулицях у Києві облаштували нові смуги для громадського транспорту.

Про це повідомляє КМДА.

Нові смуги з’явилися:

на вул. Академіка Заболотного;

на вул. Івана Виговського (від вул. Північно-Сирецької до просп. Правди);

на вул. Євгена Сверстюка.

Також триває облаштування смуги громадського руху на вул. Академіка Єфремова у Святошинському районі. Весь комплекс робіт планують закінчити у середу, 17 липня.

Таким чином хочуть пришвидшити рух автобусів і тролейбусів й допомогти їм уникати заторів.

Окрім громадського транспорту, смугою можуть безперешкодно рухатись і велосипедисти. Проте, рух нею заборонений для авто. Водії нестимуть адміністративну відповідальність згідно з частиною 3 статті 122 КУпАП, що передбачає штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото: КМДА