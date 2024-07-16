У Києві облаштували три нові смуги для громадського транспорту: адреси

12
Наталія Габрух
share share

На трьох вулицях у Києві облаштували нові смуги для громадського транспорту.

Про це повідомляє КМДА.

Нові смуги з’явилися:

  • на вул. Академіка Заболотного;
  • на вул. Івана Виговського (від вул. Північно-Сирецької до просп. Правди);
  • на вул. Євгена Сверстюка.

Також триває облаштування смуги громадського руху на вул. Академіка Єфремова у Святошинському районі. Весь комплекс робіт планують закінчити у середу, 17 липня.

Таким чином хочуть пришвидшити рух автобусів і тролейбусів й допомогти їм уникати заторів.

Окрім громадського транспорту, смугою можуть безперешкодно рухатись і велосипедисти. Проте, рух нею заборонений для авто. Водії нестимуть адміністративну відповідальність згідно з частиною 3 статті 122 КУпАП, що передбачає штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото: КМДА

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 16 липня 2024
share share
Євген Клопотенко випустив книгу англійською мовою з рецептами української кухні Євген Клопотенко випустив книгу англійською мовою з рецептами української кухні "Масажний Спецназ": Як волонтери допомагають військовим на фронті відновитися "Масажний Спецназ": Як волонтери допомагають військовим на фронті відновитися На ВДНГ вдруге пройде фестиваль “Книжкова країна”: коли саме та що там буде На ВДНГ вдруге пройде фестиваль “Книжкова країна”: коли саме та що там буде На Центральному залізничному вокзалі відкрили кафе One Love & Cheesecake Family На Центральному залізничному вокзалі відкрили кафе One Love & Cheesecake Family
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.