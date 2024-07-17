На Київщині відновили та ввели в експлуатацію будинок, який пошкодили росіяни

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Наталія Габрух
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В Ірпені здали в експлуатацію перший з 18 багатоквартирних будинків, які відбудовують завдяки коштам, зібраним фандрейзинговою платформою United24 в межах напрямку “Відбудова України”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

П’ятиповерховий багатоквартирний будинок в місті Ірпінь відновили за адресою вул. Давидчука, 42. У березні 2022 року росіяни обстріляли його запалювальними снарядами. Тоді вщент згоріли всі квартири на п'ятому поверсі. Ще частина квартир у першому під’їзді згоріла через танкові обстріли.

У будинку відновили стіни та перекриття, дах і покрівлю, замінили вікна та двері, відновили фасадні стіни та їх утеплення, відновили систему водовідведення та водопостачання, а також відремонтували систему опалення та внутрішнє оздоблення квартир тощо.

Вартість ремонтних робіт склала 77,79 млн грн. Завдяки реалізації проєкту до своїх квартир повернуться 325 мешканців будинку.

Фото: пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

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Опубліковано: 17 липня 2024
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