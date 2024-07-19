Біля станції метро “Червоний хутір” облаштували інклюзивний пішохідний перехід: фото

Біля станції метро “Червоний хутір” облаштували безбар’єрний пішохідний перехід.

Про це повідомляють у Дарницькій РДА.

Він розташований на перехресті вулиць Старобориспільської та Миколи Хвильового.

На переході встановили пристрої звукового супроводу, понизили бордюрний камінь, влаштували тактильну плитку для осіб із порушеннями зору, нанесли тактильні смуги та контрастне маркування за сучасними стандартами.

Фото: Дарницька РДА