У Львові відкрили перше велокафе “Ангар”

У Львові на вулиці Джерельній, 30 запрацювало велокафе “Ангар”.

Про це пише The Village Україна.

“Ми не просто кав’ярня, а веломайстерня із шоурумом з велодеталями й одягом. Ми просуваємо велорух, культуру спешелті кави та чаю”, — говорять засновники велокафе.

У майстерні можна відремонтувати, придбати, зібрати на замовлення або взяти в оренду велосипед. Крім цього, власники кафе регулярно організовують велозаїзди, культурні події і розважальні заходи для своїх гостей.

Каву власники “Ангару” закуповують в українських обсмажувальників, а матчу та чай використовують лише церемоніальні, їх замовляють з Китаю і Японії.

Також власники велокафе співпрацють з місцевими виробниками десертів і напоїв — Stasia baking, Easy cake, Satsuma, Aqua Gems, “Братер”.

У кафе можна замовити тости з різними додатками, мигдалеве печиво, макарони, тарти та тістечка до кави.

Ціни: капучино — 80 грн, фільтр – 75/95 грн, Hand-brew — 95 грн, “Колд-брю” — 95 грн, айс-лате — 90 грн, матча-усуча церемоніальна — 120 грн, китайський чай — 80/150 грн, кероб — 80/100 грн, лимонад — 50 грн, аква-джемс — 95 грн, комбуча — 90 грн, брауні на пиві — 90 грн, тарт з лохиною — 100 грн, тістечко Шу (профітроль) — 80 грн, тарт снікерс — 90 грн

Адреса: місто Львів, вул. Джерельна, 30 (вхід у дворику)

Режим роботи: щодня з 10:00 до 21:00