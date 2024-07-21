Що не так з інклюзивним переходом на станції метро Оболонь, який нещодавно облаштували
Київська міська адміністрація поділилась новиною про нещодавно відрестраврований підземний перехід станції метро “Оболонь” на перетині Оболонського проспекту та вулиці Героїв полку “Азов”. Активісти розібралися, що з ним не так.
Про це повідомляє активіст maxtram, що пише про місто і транспорт.
“З позитивного можна відмітити реконструкцію сходів із шорсткою поверхнею, облаштувавши додаткові поручні на висоті 70 та 90 см, оскільки ширина маршу сходів є ширше за 2,5 м (п. 6.3.1.1 ДБН “Інклюзивність та доступність”). Ну і наявність контрастного маркування на сходах. Все”, — написав активіст.
Що не так з відрестраврованим підземним переходом станції метро “Оболонь”:
- тактильні смуги зроблені більш дешевим способом з прикріплених повздовжніх та круглих елементів (які позначають напрямок, перешкоду/поворот відповідно);
- на шляху до ліфта тактильні смуги перериваються, що не зовсім відповідає підходу, який зазначений у ДБН;
- не працює ліфт;
- усі контрастні таблички на відреставрованому переході, що мають позначку шрифтом Брайля фактично є просто принтом крапочок.
“Це чергова зневага до маломобільних груп населення та осіб з порушенням зору”, — зазначає активіст.
Фото: maxtram