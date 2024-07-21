Що не так з інклюзивним переходом на станції метро Оболонь, який нещодавно облаштували

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Наталія Габрух
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Київська міська адміністрація поділилась новиною про нещодавно відрестраврований підземний перехід станції метро “Оболонь” на перетині Оболонського проспекту та вулиці Героїв полку “Азов”. Активісти розібралися, що з ним не так.

Про це повідомляє активіст maxtram, що пише про місто і транспорт.

“З позитивного можна відмітити реконструкцію сходів із шорсткою поверхнею, облаштувавши додаткові поручні на висоті 70 та 90 см, оскільки ширина маршу сходів є ширше за 2,5 м (п. 6.3.1.1 ДБН “Інклюзивність та доступність”). Ну і наявність контрастного маркування на сходах. Все”, — написав активіст.

Що не так з відрестраврованим підземним переходом станції метро “Оболонь”:

  • тактильні смуги зроблені більш дешевим способом з прикріплених повздовжніх та круглих елементів (які позначають напрямок, перешкоду/поворот відповідно);
  • на шляху до ліфта тактильні смуги перериваються, що не зовсім відповідає підходу, який зазначений у ДБН;
  • не працює ліфт;
  • усі контрастні таблички на відреставрованому переході, що мають позначку шрифтом Брайля фактично є просто принтом крапочок.

“Це чергова зневага до маломобільних груп населення та осіб з порушенням зору”, — зазначає активіст.

Фото: maxtram

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Опубліковано: 21 липня 2024
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