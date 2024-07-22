Мешканці зруйнованого будинку на Сирці у Києві подали 17 заяв на отримання тимчасового житла

Мешканці зруйнованого 8 липня будинку на Сирці подали 17 заяв на отримання тимчасового житла.

Про це повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу “Київ24”.

“Наразі є 17 заяв на надання тимчасового житла. Це тимчасове житло у будинках, які використовує компанія “Житло-Інвест”. Сьогодні вранці я спілкувався з головою району Олександром Поповцевим, він підтвердив, що всі 17 квартир представниками району оглянуті”, — зазначив Володимир Бондаренко.

За його словами, зараз йде мова про те, щоб умеблювати ці квартири. Наразі там є лише плита на кухні та санвузол. Базовий ремонт у квартирах зроблений.

Нагадаємо, у п’ятиповерхівці на вулиці Сальського у Києві 8 липня під час російської ракетної атаки на столицю загинули 13 людей, з них п’ятеро дітей. Це наймасовіші втрати серед мирного населення у Києві за один раз у житловому будинку з початку війни. У п’ятиповерхівці повністю зруйновані два під'їзди.

Фото: Віталій Кличко