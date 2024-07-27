У Києві продовжують облаштовувати Оболонський острів: що там буде

У Києві комунальники продовжують облаштовувати Оболонський острів. Наразі там встановлюють лавочки та планують облаштувати підходи до води для маломобільних груп населення.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

“Лави розміщують на захисних спорудах, що розташовані уздовж усього пляжу і слугують як перешкоди видуванню піску з пляжів або насипанню піску на пішохідні доріжки”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, комунальники облаштували дерев’яні трапи навколо захисних споруд і планують реалізувати підходи до води для маломобільних груп населення.

Усі захисні споруди та лави придбали за кошти меценатів. У КМДА зазначають, що з кінця травня зону відпочинку відвідали вже понад 400 тисяч людей.

Фото: пресслужба КМДА