З даху будинку на Печерську зняли незаконну рекламу: фото

Біля станції метро “Печерська” з даху восьмиповерхового будинку демонтували незаконну рекламну конструкцію.

Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”.

Площа рекламної конструкції становила понад 60 кв. м. Роботи виконали промислові альпіністи підрядної організації. Демонтаж відбувався на даху 8-поверхової житлової будівлі, на висоті 25 метрів.

Спочатку фахівці за допомогою спецзасобів відокремили літери рекламного засобу, а потім зняли каркас всієї конструкції. Під час проведення робіт було дотримано усіх вимог техніки безпеки.

Наступного тижня заплановано демонтаж схожої незаконної рекламної конструкції неподалік Палацу Спорту.

В Управлінні з питань реклами нагадали, що на розміщення рекламного засобу необхідно отримати дозвіл. У процесі оформлення дахової конструкції є ряд особливостей, які необхідно врахувати її власнику. Правила та алгоритм оформлення: вивіски , реклама .

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”