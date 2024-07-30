Київрада не підтримала петицію про перенаправлення грошей на безбар'єрність замість ремонту Богатирської

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Наталія Габрух
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Київська міська рада відхилила петицію про перенаправлення грошей на заходи з безбар'єрності замість капремонту вулиці Богатирської в Оболонському районі.

Про це повідомили в ініціативній групі “Гроші на ЗСУ”.

Петицію не підтримали у частині перенаправлення коштів. Однак Київрада наголосила на “важливості доступності для міста”. Зокрема там відзвітували, що цьогоріч збільшили обсяги робіт, спрямованих на створення у Києві безбар'єрного середовища.

Проєкт капремонту затвердили на 1 мільярд 367 мільйонів гривень. Роботи на 88 мільйонів уже почали, тож спрямувати заплановані кошти на інші заходи безбар'єрності неможливо “через власне відсутність цих коштів”.

“Київрада вирішила, що під час повномасштабного вторгнення саме час зробити капітальний ремонт вулиці, довжиною 4,4 кілометри в промзоні, замість того, щоб використати ці кошти на ремонт усіх тротуарів та облаштування всіх безбар’єрних переходів в одному з районів Києва”, — додають в ініціативі.

У наступному році до міського бюджету намагатимуться закласти мільярд гривень на продовження робіт і активісти закликають протистояти цьому рішенню.

Фото: Unsplash

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Опубліковано: 30 липня 2024
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