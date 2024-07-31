У Львові розпочали роботи із відновлення історичної вивіски магазину “Електротовари”

У Львові розпочали процес відновлення історичної вивіски магазину “Електротовари”.

Про це стало відомо з соцмереж проєкту “Рудименти Львова”.

На реставрацію вивіски проєкт “Рудименти Львова” у липні відкрив збір коштів. Наразі вдалося зібрати 98 тисяч гривень із необхідних 200 тисяч.

Цієї суми вистачить, щоб провести демонтаж, закупити матеріали та розпочати роботи по очистці металу.

Вивіску демонтували минулого тижня. Окремо у планах відновити неонові трубки. У команді кажуть, що необхідно зібрати ще 100 тисяч гривень, щоб втілити всі заплановані роботи.

Долучитися до відновлення вивіски можна за посиланням .

Фото: The Village Україна