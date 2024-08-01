У Святошинському районі облаштують інклюзивний маршрут до центру соціальних служб

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Ірина Маймур
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У Святошинському районі облаштують інклюзивний маршрут до Центру соціальних служб.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Місто вже розпочало реалізацію проєкту.

За словами депутатки Олесі Зубрицької, облаштування цього маршруту забезпечить доступ від найближчої зупинки громадського транспорту до Центру соціальних служб Святошинського району. Там розташовані Управління соціальної та ветеранської політики району, підрозділ Центру надання адміністративних послуг, районне управління пенсійного фонду та районний центр зайнятості.

“Відтак, інклюзивним маршрутом зможуть користуватись багато людей, у тому числі люди з інвалідністю, люди похилого віку, матері з маленькими дітьми та інші маломобільні групи населення”, – наголосила Олеся Зубрицька.

Фото: Київрада

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Опубліковано: 01 серпня 2024
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