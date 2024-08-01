У Дніпровському районі на місці колишнього сміттєзвалища облаштовують парк
У Дніпровському районі на місці колишнього сміттєзвалища облаштовують парк.
Про це повідомляє пресслужба Київради.
Йдеться про територію на вулиці Петра Вершигори, 5. Вона розташована вздовж лінії Троєщинського швидкісного трамвая.
У 2018 році на цьому місці було велике сміттєзвалище, а зараз там завершують роботи з реконструкції парку.
Комунальники вже облаштували зелені зони, дитячий та спортивний майданчики, виклали доріжки, встановили лавки та смітники.
Крім того, планують встановити систему освітлення, а також додатковий спортивний та дитячий інвентар на майданчиках. Також висадять ще більше дерев, зокрема восени облаштують алею сакур.
Фото: Київрада; Сергій Артеменко
Опубліковано: 01 серпня 2024
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