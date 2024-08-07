Кафе біля Золотих воріт перетворило пустир на літній майданчик

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Наталія Габрух
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Кафе “Хармс”, що недалеко від Золотих воріт, перетворило пустир серед житлових будинків на багатофункціональний літній майданчик.

Про це пише “Хмарочос”.

Власник закладу Павло Горак сподівається, що майданчик стане острівцем спокою та місцем колаборації містян та гостей Києва.

“Тут можна попрацювати, адже ми зробили освітлення та розетки, зручні столики та гамак для читання та просто відпочинку, маленький амфітеатр для камерних подій. Рахували що там можна розмістити близько 40 людей”, — розповідає Павло Горак.

Для створення майданчика власники звертались до міської адміністрації для отримання дозволу.

“Ми отримали дозвіл від міста, і це було доволі нелегко, адже місце між будинками, воно де-юре ніби нікому і не належить, але дозвіл на облаштування майданчика отримувати потрібно”, — зазначає Павло Горак.

За його словами, весь процес узгодження тривав з квітня 2024 року, а сам проєкт обійшовся в 350 тисяч гривень. Тепер планують отримати продовження дозволу для розміщення майданчика після жовтня.

На майданчику проводитимуть виставки, кінопокази, майстер-класи, барахолки й інші заходи. Всі актуальні афіші можна знайти на сторінці закладу в Instagram.

Фото: “Хмарочос”

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Опубліковано: 07 серпня 2024
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