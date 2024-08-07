У Києві відкрилася персональна виставка творів Івана Марчука

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Наталія Габрух
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У Музеї історії Києва відкрилася виставка художника Івана Марчука під назвою ”Космічна містерія життя”.

Про це повідомляє КМДА.

На виставці представлені понад 180 картин митця. Роботи для виставки надали 7 музеїв України та більше 20 приватних колекціонерів. Для відвідувачів доступне повне зібрання відомих творів митця, а також робіт, що раніше не були представлені на широкий загал.

Також на виставці можна буде побачити експонати, що пов’язані з різними епізодами біографії Івана Марчука: фотографії, ескізи, особисті речі митця, іменна марка, газети, журнали, афіші тощо.

Виставка триватиме: до 29 вересня в Музейно-виставковому центрі Музею історії Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7)

Години роботи: із середи до неділі — з 12:00 до 19:00, у понеділок і вівторок — вихідні. Каса працює з 12:00 до 18:30.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 07 серпня 2024
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