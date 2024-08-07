На озеленення Дарницького району планують витратити 6,3 млн гривень

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Наталія Габрух
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Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району Києва планує витратити на озеленення 6,3 млн гривень.

Про це стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

В оголошенні йдеться, що пошуки продавця дерев для озеленення Дарницького району розпочнуться 12 серпня.

Замовлення оцінили у 6 млн 300 тисяч гривень.

До 25 грудня очікується поставка таких дерев:

  • Верба хеномелесовидна Mount Aso – 10 штук;
  • Клен Фрімана Autumn Blaze – 20 штук;
  • Клен Фрімана Autumn Blaze – 35 штук;
  • Липа європейська Pallida – 100 штук;
  • Липа європейська Pallida – 60 штук;
  • Черемха віргінська – 10 штук;
  • Платан іспанський – 30 штук;
  • Граб звичайний Fastigiata – 50 штук;
  • Клен Фрімана Autumn Blaze – 100 штук;
  • Сосна Веймутова Rheinhaus – 110 штук;
  • Ялина колюча Super Blue Seedling – 35 штук.

Фото: agrospray.in.ua

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Опубліковано: 07 серпня 2024
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