На озеленення Дарницького району планують витратити 6,3 млн гривень

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району Києва планує витратити на озеленення 6,3 млн гривень.

Про це стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

В оголошенні йдеться, що пошуки продавця дерев для озеленення Дарницького району розпочнуться 12 серпня.

Замовлення оцінили у 6 млн 300 тисяч гривень.

До 25 грудня очікується поставка таких дерев:

Верба хеномелесовидна Mount Aso – 10 штук;

Клен Фрімана Autumn Blaze – 20 штук;

Клен Фрімана Autumn Blaze – 35 штук;

Липа європейська Pallida – 100 штук;

Липа європейська Pallida – 60 штук;

Черемха віргінська – 10 штук;

Платан іспанський – 30 штук;

Граб звичайний Fastigiata – 50 штук;

Клен Фрімана Autumn Blaze – 100 штук;

Сосна Веймутова Rheinhaus – 110 штук;

Ялина колюча Super Blue Seedling – 35 штук.

Фото: agrospray.in.ua