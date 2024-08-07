На озеленення Дарницького району планують витратити 6,3 млн гривень
Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району Києва планує витратити на озеленення 6,3 млн гривень.
Про це стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.
В оголошенні йдеться, що пошуки продавця дерев для озеленення Дарницького району розпочнуться 12 серпня.
Замовлення оцінили у 6 млн 300 тисяч гривень.
До 25 грудня очікується поставка таких дерев:
- Верба хеномелесовидна Mount Aso – 10 штук;
- Клен Фрімана Autumn Blaze – 20 штук;
- Клен Фрімана Autumn Blaze – 35 штук;
- Липа європейська Pallida – 100 штук;
- Липа європейська Pallida – 60 штук;
- Черемха віргінська – 10 штук;
- Платан іспанський – 30 штук;
- Граб звичайний Fastigiata – 50 штук;
- Клен Фрімана Autumn Blaze – 100 штук;
- Сосна Веймутова Rheinhaus – 110 штук;
- Ялина колюча Super Blue Seedling – 35 штук.
Фото: agrospray.in.ua
Опубліковано: 07 серпня 2024