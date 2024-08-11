У Дніпровському районі створили мурал на честь загиблого захисника “Варяга”

На проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі Києва відкрили мурал. Він присвячений загиблому захиснику України, старшому солдату 112 окремої бригади Сил ТрО ЗСУ Руслану “Варягу” Пісковому.

Про це повідомила пресслужба бригади.

Руслан Пісковий був спортсменом, багаторазовим чемпіоном з кікбоксингу. З початком великої війни разом із батьком, учасником АТО, добровільно долучився до 128 батальйону 112 бригади.

Він обороняв Київ, брав участь в боях на Харківщині та Луганщині. Загинув 18 квітня 2023 року під час оборони Бахмута. Йому був 21 рік.

Над створенням муралу працювала творча група “Kailas-V”. В основі сюжету — військовий подвиг, віра та дитячі мрії Руслана.

“Ліс під його портретом символізує труднощі та випробування, з якими стикаються українські військові, а силует сокола символізує душу воїна, що оберігає побратимів та родину, а також показує дорогу додому”, — описують стінопис митці.

Фото: пресслужба бригади