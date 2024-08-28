У Києві облаштували кільцеві розв’язки на п’яти перехрестях: де саме
У Києві облаштували кільцеві розв’язки на п’яти перехрестях.
Про це повідомляє КМДА із посиланням на КП "Центр організації дорожнього руху".
За словами дорожників, кільцеві розв’язки ефективні в організації транспортних потоків, суттєво знижують кількість аварій та кількість зіткнень зі смертельними випадками, а також дають змогу зменшити викиди в атмосферу.
Нові кільцеві розв’язки на таких перехрестях:
- вул. Путивльська – вул. Латвійська в Деснянському районі;
- вул. Євгенія Харченка – вул. Лісова – вул. Світла в Дарницькому районі;
- вул. Круглоуніверситетська – Крутий узвіз у Печерському районі;
- вул. Зодчих – просп. Леся Курбаса – Кільцева дорога у Святошинському районі;
- вул. Гарета Джонса – пров. Гарета Джонса в Шевченківському районі.
Загалом фахівці розробили 19 нових схем організації дорожнього руху з влаштуванням кільцевих розв’язок.
Фото: КМДА
Опубліковано: 28 серпня 2024
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