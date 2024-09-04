Через ракетний удар по Львову пошкоджені щонайменше сім пам’яток архітектури

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Ірина Маймур
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Через ракетний удар по Львову пошкоджені щонайменше сім пам’яток архітектури. Зокрема на вулицях Коновальця та Кокорудза.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

“Комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на обʼєктах і складати акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ”, — зазначив Козицький.

На вулиці Коновальця зазнав пошкоджень обласний Центр спортивної медицини та реабілітації.

Постраждала його історична будівля: вибито понад 70 вікон, ударна хвиля винесла рами. У шести кабінетах обвалилася стеля, відірвані батареї, пошкоджено комп'ютери та медичне обладнання.

Центр розміщується у віллі Юзефи Франц, побудованій у 1893 році, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Охоронець та працівники Центру не постраждали.

Нагадаємо, 4 вересня російські війська завдали удару по житловому масиву у Львові, що призвело до загибелі 7 людей. Пошкоджено близько 50 багатоквартирних і приватних будинків.

Фото: Львівська ОВА; ДСНС; Андрій Садовий

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Опубліковано: 04 вересня 2024
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