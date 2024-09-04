Через ракетний удар по Львову пошкоджені щонайменше сім пам’яток архітектури
Через ракетний удар по Львову пошкоджені щонайменше сім пам’яток архітектури. Зокрема на вулицях Коновальця та Кокорудза.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України.
“Комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на обʼєктах і складати акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ”, — зазначив Козицький.
На вулиці Коновальця зазнав пошкоджень обласний Центр спортивної медицини та реабілітації.
Постраждала його історична будівля: вибито понад 70 вікон, ударна хвиля винесла рами. У шести кабінетах обвалилася стеля, відірвані батареї, пошкоджено комп'ютери та медичне обладнання.
Центр розміщується у віллі Юзефи Франц, побудованій у 1893 році, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення.
Охоронець та працівники Центру не постраждали.
Нагадаємо, 4 вересня російські війська завдали удару по житловому масиву у Львові, що призвело до загибелі 7 людей. Пошкоджено близько 50 багатоквартирних і приватних будинків.
Фото: Львівська ОВА; ДСНС; Андрій Садовий