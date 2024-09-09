У Києві відкриють скульптуру зі зруйнованого стовбура 400-річної липи Петра Могили

14 вересня в саду заповідника “Софія Київська” відкриють скульптуру “Re:Forma духу”. Її створили зі шматка стовбура 400-річної липи Петра Могили.

Про це пише “ТиКиїв”.

Дерево було пошкоджене під час буревію навесні 2022 року.

Автором скульптури став скульптор Костянтин Скритуцький. Над “Re:Forma духу” він працював два роки.

“Я працював з унікальним культурним артефактом, стародавнім деревом. Потрібно було зберегти його природну форму, але перетворити на символ стійкості та трансформації — “математичний” куб. Обпалити вогнем, щоб дерево не піддавалося дощам та вітрам. Але відкрити незахищене світле “серце”. Словом — реформувати — зробити “Re:Forma”, — зазначив Костянтин Скритуцький.

Також під час презентації проведуть безкоштовні екскурсії Софією Київською за попередньою реєстрацією. А ще відвідувачі зможуть потрапити на артдіалоги з культурологинею Надією Тимчук.

Де: Сад Національного заповідника “Софія Київська”

Коли: 14 вересня, з 14:00 до 19:00

Вартість: безкоштовно за попередньою реєстрацією за посиланням .

Фото: dfo.com.ua, Вікіпедія