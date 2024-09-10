В Києві облаштовують два нові наземні переходи: де саме

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Наталія Габрух
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У Києві облаштовують два нові наземні переходи, які продублюють підземний і надземний.

Про це повідомляє громадська організація “Пасажири Києва”.

Переходи облаштовують за адресами:

  • через вулицю Вадима Гетьмана вулицею Олекси Тихого;
  • через проспект Валерія Лобановського вулицею Деміївською.

За словами активістів, на цих переходах вже облаштували пониження бордюрного каменя. Роботи мають закінчити до кінця року.

Крім цього, активісти нагадали, що цього року переходи облаштували через проспект Валерія Лобановського вулицею Володимира Брожка.

“А от обіцяного Дептрансом КМДА переходу через вул. Костянтинівська по вул. Верхній Вал вочевидь не буде. Чекаємо збільшення темпів наступного року”, — зазначили вони.

В ГО ”Пасажири Києва” наголосили, що з передбачених наказом ДБІ 49 пішохідних переходів облаштовано тільки шість і ще два мають зробити до кінця року.

“А всього в Києві понад 250 підземних і надземних пішохідних переходи, які ще не продубльовані наземними”, — написали активісти.

Фото: громадська організація “Пасажири Києва”

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Опубліковано: 10 вересня 2024
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