У Києві встановлюють пам'ятник режисеру Олександру Довженку: деталі

У Києві встановлюють пам'ятник режисеру Олександру Довженку.

Офіційне відкриття монумента заплановане на 13 вересня, повідомляє "УП.Культура".

Автором пам’ятника став український скульптор Володимир Щур. Він же створив скульптури Проні Прокопівні з Голохвостим та Леоніда Бикова. Це буде композиція, де Довженко і Демуцький застигли у миті зйомок стрічки "Земля".

Монумент встановлять ліворуч від головного входу на кіностудію Довженка, де вже підготовлено бетонний майданчик. Директор кіностудії Андрій Дончик зазначив, що встановлення монумента вже активно триває, і за тиждень пам'ятник буде готовий.

Наразі кіностудія шукає спонсорів для завершення проєкту. За словами Дончика, вже 11 меценатів підтримали ініціативу фінансово, покривши половину необхідного бюджету.

Фото: "УП.Культура"