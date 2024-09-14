На Оболоні відремонтують шляхопровід через залізничну колію за 375 млн грн

В Оболонському районі Києва відремонтують шляхопровід через залізничну колію ділянки Київ-Петрівка-Київська ГЕС на вулиці Полярній. Відповідний тендер оголосив “Київавтодор”.

Про це повідомляє КМДА.

Цей шляхопровід введений в експлуатацію в 1983 році та з того моменту жодного разу капітально не ремонтувався. У 2022 році провели спеціальне обстеження, за результатами якого прийняли рішення про необхідність капітального ремонту.

“Роботи на шляхопроводі є нагальними, адже через пошкоджені конструкції мостового полотна волога проникає на прогонові будови та опори споруди, через що руйнуються залізобетонні конструкції — є корозія арматури, тріщини та відшарування бетону”, — наголошують у КМДА.

Що планують зробити під час ремонту:

облаштувати нові конструкції шляхопроводу;

встановити нове перильне та бар'єрне огородження;

встановити нові опори освітлення;

відновити наземні та підземні комунікації;

облаштувати нове дорожнє покриття;

на підходах до пішохідних переходів понизити бортовий камінь;

влаштувати тактильну плитку;

у підземному пішохідному переході на примиканні вул. Полярної з вул. Лебединською встановити пандуси;

на шляхопроводі та підходах до нього облаштувати велосмуги та велодоріжки загальною протяжністю 1,3 км.

Ремонт розпочнуть на початку листопада. Він триватиме 14 місяців. На період робіт організують тимчасову схему дорожнього руху.

Фото: КМДА