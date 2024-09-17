На Академмістечку демонтували незаконну “розливайку”

На площі біля виходів станції метрополітену “Академмістечко” демонтували незаконну “розливайку”.

Про це повідомив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

За його словами, на локації вже близько двох місяців демонтують тимчасові споруди (ринок), які були розташовані на орендованій землі однієї з комерційних фірм. Але найдовше незайманою залишалася одна “розливайка”.

“Вона була встановлена з порушенням усіх норм ДБН. Батьки постійно скаржились на пʼяних, постійні крики. Крім цього, зверну увагу, що законодавство забороняє продаж алкогольних напоїв у тимчасових спорудах”, — написав Геннадій Кривошея.

Після розголосу незаконну “розливайку” демонтували.

Фото: Геннадій Кривошея