На Троєщині хочуть відремонтувати парк “Фестивальний” за майже 17 млн гривень

На Троєщині хочуть відремонтувати парк “Фестивальний” за понад 17 млн гривень.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість робіт — 16 млн 733 тис. 381 гривня.

Згідно з тендерною документацією, планують зробити капремонт паркових доріжок, облаштувати майданчики і систему зовнішнього відеоспостереження, провести електропостачання і провести роботи з благоустрою території.

Усі роботи підрядник повинен здійснити до 20 грудня 2024 року. Аукціон призначений на 4 жовтня.

Фото: Деснянське КП УЗН