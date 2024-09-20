На Троєщині хочуть відремонтувати парк “Фестивальний” за майже 17 млн гривень

252
Ірина Маймур
share share

На Троєщині хочуть відремонтувати парк “Фестивальний” за понад 17 млн гривень.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість робіт — 16 млн 733 тис. 381 гривня.

Згідно з тендерною документацією, планують зробити капремонт паркових доріжок, облаштувати майданчики і систему зовнішнього відеоспостереження, провести електропостачання і провести роботи з благоустрою території.

Усі роботи підрядник повинен здійснити до 20 грудня 2024 року. Аукціон призначений на 4 жовтня.

Фото: Деснянське КП УЗН

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 вересня 2024
share share
У поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ запрацював безкоштовний Wi-Fi: як до нього під'єднатися У поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ запрацював безкоштовний Wi-Fi: як до нього під'єднатися На ВДНГ встановили інтерактивну телефону будку з історіями тих, хто виріс в інтернатах На ВДНГ встановили інтерактивну телефону будку з історіями тих, хто виріс в інтернатах Кияни закликають облаштувати велодоріжки на мосту Патона — петиція Кияни закликають облаштувати велодоріжки на мосту Патона — петиція У Київраді не підтримали петицію щодо повернення скульптури "Дівчинка на подушках" на Пейзажку У Київраді не підтримали петицію щодо повернення скульптури "Дівчинка на подушках" на Пейзажку
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.