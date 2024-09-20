На Троєщині хочуть відремонтувати парк “Фестивальний” за майже 17 млн гривень
На Троєщині хочуть відремонтувати парк “Фестивальний” за понад 17 млн гривень.
Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
Очікувана вартість робіт — 16 млн 733 тис. 381 гривня.
Згідно з тендерною документацією, планують зробити капремонт паркових доріжок, облаштувати майданчики і систему зовнішнього відеоспостереження, провести електропостачання і провести роботи з благоустрою території.
Усі роботи підрядник повинен здійснити до 20 грудня 2024 року. Аукціон призначений на 4 жовтня.
Фото: Деснянське КП УЗН
Опубліковано: 20 вересня 2024
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