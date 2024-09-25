У підземному переході на Майдані Незалежності обвалилася плитка.

Про це повідомляє Каштан News.

Плитка відвалилася від частини стіни і впала впала на сходи. Інцидент стався під час руху людей, проте їм вдалося уникнути травм.

“На щастя, ніхто не постраждав – людей врятували кілька секунд, адже вони не встигли дійти до зони падіння”, – розповіли очевидці.

Наразі обставини події вивчаються, а комунальні служби вже працюють над усуненням наслідків.

Фото: Каштан News; “Великий Київ”