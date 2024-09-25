У підземному переході на Майдані Незалежності обвалилася плитка

14
Ірина Маймур
share share

У підземному переході на Майдані Незалежності обвалилася плитка.

Про це повідомляє Каштан News.

Плитка відвалилася від частини стіни і впала впала на сходи. Інцидент стався під час руху людей, проте їм вдалося уникнути травм.

“На щастя, ніхто не постраждав – людей врятували кілька секунд, адже вони не встигли дійти до зони падіння”, – розповіли очевидці.

Наразі обставини події вивчаються, а комунальні служби вже працюють над усуненням наслідків.

Фото: Каштан News; “Великий Київ”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 вересня 2024
share share
В тренди YouTube не потрапила жодна російська пісня: що слухають українці В тренди YouTube не потрапила жодна російська пісня: що слухають українці З-під Покровська врятували кам'яну статую половецького воїна, якій майже 1000 років З-під Покровська врятували кам'яну статую половецького воїна, якій майже 1000 років В Одеській області розмістять плавучі електростанції: деталі В Одеській області розмістять плавучі електростанції: деталі Кияни просять запровадити у місті мовні патрулі — петиція Кияни просять запровадити у місті мовні патрулі — петиція
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.