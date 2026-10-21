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Airbnb запроваджує компенсацію за дощ під час відпустки

Артем Черничко 21 жовтня 2026
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Airbnb запроваджує компенсацію за дощ під час відпустки

Сервіс оренди житла Airbnb запускає нову послугу для мандрівників, яка передбачає грошові виплати у разі сильних дощів під час відпочинку. Ініціативу реалізують у партнерстві зі страховою компанією Chubb, пише Euronews.

Опція вже доступна для жителів 10 європейських країн: Австрії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Ірландії, Нідерландів, Польщі, Іспанії та Швеції. Вона діє як для внутрішніх подорожей, так і для поїздок за кордон (хоч і не в усі країни світу).

Поліс гарантує щоденну виплату від €50 до €1000, якщо в локації житла з 8:00 до 20:00 випадає щонайменше 1,5 мм опадів на годину. При цьому дощ має тривати не менше визначеного в страховці часу. Конкретна сума виплати та поріг годин залежать від країни.

«Дощ може зіпсувати поїздку, на яку гості так чекали, але він не має її перекреслювати. Ми раді запустити захист від негоди, щоб мандрівники могли повернути частину коштів і менше перейматися через зіпсовані плани», — зазначив Джастін Браус, директор із партнерств та страхування Airbnb.

Збирати чеки чи доводити наявність зливи самостійно не потрібно. Моніторинг опадів відбувається автоматично на основі метеоданих NASA, Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Якщо умови страхового випадку виконано, користувач просто отримує сповіщення про нараховану компенсацію.

Фото: Gil Ribeiro / Unsplash
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