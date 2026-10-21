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Тімоті Шаламе та Ганс Ціммер випустили перший сингл із саундтреку до «Дюни 3»

Артем Черничко 21 жовтня 2026
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Вийшов перший сингл із саундтреку до майбутнього фільму Дені Вільньова «Дюна: Частина третя». Трек під назвою Desert Chant написав німецький композитор Ганс Ціммер, який працював і над попередніми частинами франшизи. Про це пише Variety.

Композиція починається з гудіння у виконанні Тімоті Шаламе, яке поступово переростає у воєнний гімн.

Прев'ю відео

Третя частина «Дюни» заснована на романі Френка Герберта «Месія Дюни». Події стрічки розгортаються через 17 років після фіналу другого фільму та досліджують наслідки правління Пола Атріда як імператора. За сюжетом, дар видінь майбутнього, яким володіє Пол, починає затуманювати його розум, а атмосфера стає значно темнішою та похмурішою.

Ганс Ціммер зазначив, що повернення до світу Аракіса — це для нього повернення до книги, яка захопила його уяву ще в підліткові роки й згодом об'єднала з режисером Дені Вільньовом.

«Коли двох підлітків глибоко вражає той самий роман, який дає волю їхній уяві... вони неминуче зустрінуться і стануть творчими братами. Краса роботи над ”Дюною” для мене полягала в тому, що вона повернула мене в час юнацьких фантазій, де все було правдою, а неможливе ставало можливим», — поділився композитор.

До своїх ролей у новій частині повернуться Ребекка Фергюсон, Хав'єр Бардем, Флоренс П'ю (чиє значення в ролі принцеси Ірулан розшириться) та Аня Тейлор-Джой, яка зіграє Алію Аткід — віддану послідовницю свого брата. Серед нових облич у касті — Роберт Паттінсон та Ісаак де Банколе, який втілить колишнього бійця федайкінів.

Прем'єра фільму «Дюна: Частина третя» в кінотеатрах запланована на 18 грудня.

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