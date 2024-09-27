На місці зруйнованого “Локомотива” на Солом’янці зведуть спортивне містечко: яким воно буде
На місці зруйнованого “Локомотива” на Солом’янці зведуть спортивне містечко "Локо Сіті".
Проєкт профінансує фонд Говарда Баффета, повідомляє пресслужба перевізника.
Конкурс на проєктування комплексу виграло урбан-бюро Big City Lab у колаборації з PUPA. Новий центр стане не просто реконструкцією старого об'єкта, а масштабним простором для розвитку залізничників і молоді.
“Локо Сіті” включатиме зони активної рекреації: скейт-парки, футбольне поле, реабілітаційний центр, готель, ресторан, вежу для скелелазіння та інші об'єкти. Простір буде адаптований для маломобільних груп населення, забезпечуючи безбар’єрність у фізичному, інформаційному та цифровому контекстах.
Проєкт стане одним із ключових для молоді, а Укрзалізниця планує інтегрувати свої транспортні можливості для перевезення спортсменів з різних регіонів України.
Архітектори розроблять детальний план реалізації, після чого оголосять тендер на будівельні роботи.
Нагадаємо, що 23 січня внаслідок масованого обстрілу росії було пошкоджено спортивний комплекс “Укрзалізниці” “Локомотив”.
Фото: “Укрзалізниця”; Big City Lab