На місці зруйнованого “Локомотива” на Солом’янці зведуть спортивне містечко: яким воно буде

На місці зруйнованого “Локомотива” на Солом’янці зведуть спортивне містечко "Локо Сіті".

Проєкт профінансує фонд Говарда Баффета, повідомляє пресслужба перевізника.

Конкурс на проєктування комплексу виграло урбан-бюро Big City Lab у колаборації з PUPA. Новий центр стане не просто реконструкцією старого об'єкта, а масштабним простором для розвитку залізничників і молоді.

“Локо Сіті” включатиме зони активної рекреації: скейт-парки, футбольне поле, реабілітаційний центр, готель, ресторан, вежу для скелелазіння та інші об'єкти. Простір буде адаптований для маломобільних груп населення, забезпечуючи безбар’єрність у фізичному, інформаційному та цифровому контекстах.

Проєкт стане одним із ключових для молоді, а Укрзалізниця планує інтегрувати свої транспортні можливості для перевезення спортсменів з різних регіонів України.

Архітектори розроблять детальний план реалізації, після чого оголосять тендер на будівельні роботи.

Нагадаємо, що 23 січня внаслідок масованого обстрілу росії було пошкоджено спортивний комплекс “Укрзалізниці” “Локомотив” .

Фото: “Укрзалізниця”; Big City Lab