У Києві внаслідок атаки рф пошкоджено спорткомплекс УЗ «Локомотив» і залізничний коледж

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Ірина Маймур
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У Києві внаслідок масованого обстрілу росії пошкоджено спортивний комплекс «Укрзалізниці» «Локомотив», повідомляють в УЗ.

«Щодня на «Локомотиві» тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона… На щастя, у момент події дітей на території комплексу не було», — зазначають в УЗ.

Після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень спорткомплекса. Тренування на сьогодні скасовані.

Також зазнав руйнувань залізничний коледж, йдеться в телеграм-каналі депутатки Київради Ксенії Семенової.

Будівлю коледжа збудували в 1900 році за проєктом архітектора Кобєлєва. Він також спроєктував будівлю вокзалу в Козятині. Головною архітектурною родзинкою споруди є вітраж, який розташований на основному сходовому майданчику головного корпусу навчального закладу. Імовірно, через російську атаку його було знищено.

Нагадаємо, що вранці 23 січня росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. У Києві — 18 постраждалих, із них 13 госпіталізували.

Фото: УЗ; телеграм-канал Ксенії Семенової

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Опубліковано: 23 січня 2024
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