У Києві збудують інклюзивне спортивне містечко замість зруйнованого рф комплексу “Локомотив”.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Нещодавно компанія обговорила відновлення спорткомплексу “Локомотив” з архітекторами та проєктантами. У зустрічі взяли участь 17 провідних організацій. Невдовзі вони презентують свої ідеї.

“Укрзалізниця” планує не просто відновити будівлю, а створити сучасне інклюзивне спортивне містечко зі стадіоном, спортзалом, зонами для різних видів спорту та музеєм історії ФСК “Локомотив”.

“Одна з ключових задач проєкту — дати можливість дітям розвиватись у різних видах спорту. До того ж облаштувати простір й для ветеранів війни. Концепція має враховувати потреби усіх груп населення, включаючи людей з інвалідністю, а також екологічні аспекти, аби мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище, використовуючи екологічно чисті матеріали та технології”, — пояснили в “Укрзалізниці”.

До ініціативи вже приєднався Фонд Говарда Баффета. В “Укрзалізниці” планують долучити до створення багатофункціонального спортивного містечка в Києві й інших донорів.

Нагадаємо, що 23 січня внаслідок масованого обстрілу росії було пошкоджено спортивний комплекс “Укрзалізниці” “Локомотив” .

Фото: УЗ